Расписание матчей 20-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 30 января, матчем «Кёльн» — «Вольфсбург» стартует 20-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 20-го тура Бундеслиги (время — московское):
30 января, пятница:
22:30. «Кёльн» — «Вольфсбург».
31 января, суббота:
17:30. «РБ Лейпциг» — «Майнц»;
17:30. «Хоффенхайм» — «Унион»;
17:30. «Вердер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
17:30. «Аугсбург» — «Санкт-Паули»;
17:30. «Айнтрахт» — «Байер».
20:30. «Гамбург» — «Бавария».
1 февраля, воскресенье:
17:30. «Штутгарт» — «Фрайбург»;
19:30. «Боруссия» Дортмунд — «Хайденхайм».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 50 очков за 19 матчей.