Экс-президент РФС Николай Толстых: футбол в России развивается

Бывший президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых заявил, что футбол в России получает должное развитие.

«Футбол быстрее самоорганизовался, чем другие виды спорта, где тогда было трудно представить аттестацию тренеров, сертификацию стадионов. А в футболе это есть с 1990-х годов, мы сами себе поставили цели — РФС и лига, понимая необходимость развивать футбол, придумали все эти инструментарии. Очень много для этого сделали руководители РФС Колосков и Мутко. Помыслы всех руководителей футбола были направлены на развитие. Эволюционный процесс продолжался, и сегодня мы видим позитивные изменения в российском футболе.

Стадионы, возможности, средства, которые подтянулись к футболу, интерес государства, стратегии и программы по развитию. Нужно признать, что футбол в России развивается, и каждый руководитель в это внёс свою лепту. В 1990-е годы были одни условия, а сегодня, особенно при подготовке и успешном проведении чемпионата мира в России, они объективно изменились — система соревнований, строительство новых спортивных объектов, программы обучения, взаимодействие с ФИФА. Успешно реализуются программы, принятые в российском футболе», — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

30 января 2026 года Николаю Толстых исполнилось 70 лет.