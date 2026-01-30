Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёльн — Вольфсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 20-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 20-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 30 января, матчем «Ланс» — «Гавр» стартует 20-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 20-го тура Лиги 1 (время — московское):

30 января, пятница:

22:45. «Ланс» — «Гавр».

31 января, суббота:

19:00. «Париж» — «Марсель»;
21:00. «Лорьян» — «Нант»;
23:05. «Монако» — «Ренн».

1 февраля, воскресенье:

17:00. «Лион» — «Лилль»;
19:15. «Тулуза» — «Осер»;
19:15. «Ницца» — «Брест»;
19:15. «Анже» — «Метц»;
22:45. «Страсбург» — «Пари Сен-Жермен».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 45 очков за 19 матчей.

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: «Спартак» — СКА, Овечкин и Малкин в НХЛ, футбол, НБА и Australian Open
Топ-матчи пятницы: «Спартак» — СКА, Овечкин и Малкин в НХЛ, футбол, НБА и Australian Open
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android