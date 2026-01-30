Расписание матчей 20-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 30 января, матчем «Ланс» — «Гавр» стартует 20-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 20-го тура Лиги 1 (время — московское):
30 января, пятница:
22:45. «Ланс» — «Гавр».
31 января, суббота:
19:00. «Париж» — «Марсель»;
21:00. «Лорьян» — «Нант»;
23:05. «Монако» — «Ренн».
1 февраля, воскресенье:
17:00. «Лион» — «Лилль»;
19:15. «Тулуза» — «Осер»;
19:15. «Ницца» — «Брест»;
19:15. «Анже» — «Метц»;
22:45. «Страсбург» — «Пари Сен-Жермен».
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 45 очков за 19 матчей.