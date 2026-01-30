Бывший президент РФС и ПФЛ Николай Толстых объяснил, почему более 10 лет не давал интервью

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых объяснил, почему более 10 лет не давал интервью. 30 января 2026 года Толстых исполнилось 70 лет.

— Почему вы исчезли из публичного пространства?

— А я уже всё сказал в 2015 году. У каждого избранного руководства есть своё видение развития футбола. Если побеждает иное мнение и конференция РФС принимает соответствующее решение, то надо его поддержать и пожелать успеха коллегам в реализации намеченных планов. Это в интересах футбола и всей страны. После ухода из РФС я вёл себя корректно и никаких оценок не давал. И сейчас этого делать не стану, — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.