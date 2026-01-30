Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший президент РФС и ПФЛ Николай Толстых объяснил, почему более 10 лет не давал интервью

Бывший президент РФС и ПФЛ Николай Толстых объяснил, почему более 10 лет не давал интервью
Комментарии

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых объяснил, почему более 10 лет не давал интервью. 30 января 2026 года Толстых исполнилось 70 лет.

— Почему вы исчезли из публичного пространства?
— А я уже всё сказал в 2015 году. У каждого избранного руководства есть своё видение развития футбола. Если побеждает иное мнение и конференция РФС принимает соответствующее решение, то надо его поддержать и пожелать успеха коллегам в реализации намеченных планов. Это в интересах футбола и всей страны. После ухода из РФС я вёл себя корректно и никаких оценок не давал. И сейчас этого делать не стану, — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Меня называли Иосифом Виссарионовичем». Человек, который изменил футбол в России
Эксклюзив
«Меня называли Иосифом Виссарионовичем». Человек, который изменил футбол в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android