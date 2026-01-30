«Оренбург» объявил о назначении нового тренера вратарей

Новым тренером вратарей «Оренбурга» стал Ярослав Малолетков. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Ярослав Малолетков — тренер по работе с вратарями ФК «Оренбург». Малолетков — российский специалист, воспитанник «Рубина». Выступал за «Олимпиец», «Нефтехимик», «Машук» и «Мордовию». В качестве тренера вратарей работал во второй и главной команде «Рубина». Добро пожаловать, Ярослав Андреевич!

Евгений Понятовский был вынужден покинуть клуб в связи со срочными семейными обстоятельствами. Благодарим за работу!» — написано в сообщении клуба.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 12 очков за 18 матчей.