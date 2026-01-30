Николай Толстых: 1990-е в России были сложными, но ПФЛ насчитывала 180 клубов

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых вспомнил, как был устроен футбол в России в 1990-х.

— Парадокс, что в 1990-е денег в футболе было намного меньше, а клубов — больше, чем сейчас. Чем это объяснить?

— Во-первых, любовью к футболу. Условия были очень сложные, но граждане нашей страны, болельщики любят футбол. В тот момент профессиональная лига насчитывала 180 клубов! Практически в каждом регионе была команда. В Кемеровской области было три клуба, две команды с Дальнего Востока играли в высшей лиге — «Луч» (Владивосток) и «Океан» (Находка). Орёл, Тверь, Мурманск, Тула, Грозный, Северный Кавказ — все играли! Развивался и в других регионах — например, в Бурятии «Селенга». Мы придавали большое значение развитию футбола в регионах. Когда клубы просили приехать и помочь, никогда не отказывались. Потому что футбольный клуб — это такая же визитная карточка региона, как театр или памятники. Команды должны быть. В какой лиге — уже другой вопрос, зависит от спортивного результата.

Но исчезновение клубов в городах и регионах с футбольными традициями не должно иметь место. В конце концов, для молодых футболистов первый этап карьеры — это попадание в свой, местный клуб. Приведу простой пример: братья Раздаевы выросли и начинали в Кемеровской области, но уважения добились в масштабах всей страны, их поколения помнят. В Ленинск-Кузнецком, Якутске, Комсомольске-на-Амуре, Улан-Удэ тоже как-то вырастали футболисты — вспомнить того же Кормильцева.

— Может быть, всё дело в том, что тогда жили по средствам?

— Естественно. Рационально использовали средства, которые находились, на обеспечение жизнедеятельности и развитие всего, что связано с футболом — клуб, стадион, детская школа. Через обязательные требования средства направлялись прежде всего на эти цели. Мы тоже понимали, что надо очень аккуратно, с пониманием относиться к экономическим и социальным условиям в регионах, потому что футбол — для людей. У болельщиков есть потребности. Условия должны быть, но они не должны приводить к тому, что футбол будет вызывать непонимание определёнными расходами. Нужно исходить из реальных условий, которые должны быть соизмеримы с условиями жизни в том или ином регионе. Футбол любят, хотят на него ходить, а дети должны заниматься в школах — это социальная роль футбола. Конечно, ты можешь попасть в клуб с другими условиями, но только через самодисциплину, целеустремлённость и трудолюбие. И нельзя забывать, что ты воспитан именно в том регионе, теми тренерами и родителями, которые создали для тебя необходимые условия.

К счастью, руководители регионов в то время такой подход разделяли. Приведу в пример Кабардино-Балкарию — «Спартак» из Нальчика занимал шестое место в высшей лиге, и стадион сделали, который заполнялся. «Ангушт» Назрань тоже играл в Первой лиге, хотя этот регион тоже не отнесёшь к богатым. А «Алания» вообще стала первым не московским чемпионом! Время было непростое, но умели объединить вокруг этих целей всех, кто мог помочь футболу, — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.