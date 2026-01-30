Скидки
Толстых: «Динамо» было первопроходцем — за нами потянулись «Спартак», «Зенит», ЦСКА

Комментарии

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых рассказал, в чём бело-голубые были первопроходцами в российском футболе.

— «Динамо» действительно первым в стране перешло на профессиональные рельсы?
— При Союзе команды мастеров состояли при профсоюзах, ведомствах, фабриках и заводах. Понятия «спортсмен-профессионал» не существовало в природе: футболисты числились слесарями, токарями, инструкторами. В конце 1980-х годов по решению государственных органов начали создаваться хозрасчётные клубы по игровым видам спорта, в том числе по футболу. А 13 декабря 1991 года был создан первый в стране футбольный клуб в форме акционерного общества — московское «Динамо». В этом смысле мы были первопроходцами.

Первым акционерным обществом в российском футболе было «Динамо». За нами уже потянулись другие клубы — «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив». Большинство элитных клубов высшей лиги пошли по пути создания акционерных обществ и выбрали форму, которая предусматривала наличие собственников — когда есть права, они чем-то подкреплены. Когда у человека или организации есть акции или доли, их можно продать, купить. Это в том числе и коммерческая составляющая клубов, — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

30 января 2026 года Николаю Толстых исполнилось 70 лет.

