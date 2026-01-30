Толстых: доходы агентов на фоне зарплат детских тренеров — это проблема

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых высказался о работе агентов в российском футболе.

— Будучи главой РФС, вы выражали недовольство несоответствием доходов агентов и детских тренеров. Вы же тем самым настраивали против себя очень влиятельные силы.

— Средства, из различных источников приходящие в футбол, должны работать на его развитие. Когда видишь, что они через определённые схемы расходуются не в интересах футбола, естественно, этому надо противодействовать. Я работал исполнительным директором Олимпийского комитета и знаю, в каких сложных условиях порой наши спортсмены в других видах завоёвывают награды на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, принося радость болельщикам и прославляя нашу любимую страну. Футбол — один из самых любимых в нашей стране видов спорта. Поэтому считаю, что средства, приходящие в футбол, должны способствовать его развитию. Это обеспечение жизнедеятельности клубов, достойная оплата труда специалистов и тренеров, развитие инфраструктуры, системы подготовки резервов, создание условий для болельщиков.

А когда субъекты футбола используют их на необязательные для развития футбола направления — например, вывод денег из футбола через специфичные пути — это не соответствует ни развитию футбола, ни регламентным нормам, ни интересам клубов. Видя эти проблемы, их надо поднимать, что я и пытался делать. И сейчас роль агентов, судей признаётся проблемой. Доходы агентов на фоне зарплат детских тренеров — это проблема, ответственность руководителей клубов. Деньги порой находятся не очень просто. Нужно искать механизмы решения этих вопросов, к чему мы и призывали. Это не борьба с агентами, а проблема, которую надо решать. РФС — общественная организация, и ей сложно самой бороться с этими проблемами. Эффективнее всего это делать, объединив усилия с соответствующими государственными организациями.

Не решив эти проблемы, трудно ожидать эффективного развития футбольной отрасли. Доходы отдельных агентов не сопоставимы с заработками детских тренеров. Так кто же главный тогда в спорте — тренер, который нашёл и развил мальчика, или агент, который оплачивается на уровне топ-менеджеров крупнейших компаний? Вопросы есть, поэтому проблемы были обозначены. Их надо решать — разными методами, в том числе и профилактическими, но надо, — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.