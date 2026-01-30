Экс-президент «Динамо» Толстых высказался о том, что клуб 50 лет не становился чемпионом

Бывший президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых высказался о том, что бело-голубые 50 лет не становились чемпионом. В последний раз чемпионский титул «Динамо» завоевало в 1976 году. 30 января 2026-го Толстых исполнилось 70 лет.

— Вам как динамовскому человеку не грустно, что клуб столько лет не становился чемпионом?

— Не использовал бы слово «грустно». Но 50 лет — очень большой срок. Конечно, надо проанализировать причины этого, поставить цель и мобилизовать все законные возможности и ресурсы для исправления ситуации, — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.