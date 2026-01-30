Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Время сложное, ситуации разные». Толстых — об угрозах в свой адрес во время работы в РФС

«Время сложное, ситуации разные». Толстых — об угрозах в свой адрес во время работы в РФС
Комментарии

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых рассказал о своей работе в Палате по разрешению споров Российского футбольного союза.

— Я прекрасно понимал время, реалии. Меня учили, что дело нужно либо выполнять ответственно, либо не браться за него вовсе. Тем более в то время при необъективном решении тех или иных вопросов последствия могли быть совершенно разные. Ведь споры в футболе — это иногда большие деньги, различные интересы. Нужно было не обращать внимания на попытки звонков и другие вещи, а руководствоваться исключительно законодательством и регламентом. Порой это непросто, но нужно, чтобы люди понимали: существуют справедливость и законность, чувствовали защиту. К моей фигуре все быстро привыкли. Я говорил: «Предоставляйте документы, обоснования и прочее, а всё остальное — забудьте». Так и работается проще, хотя иногда производило странное впечатление на отдельных представителей спорящих сторон.

— Вам поступали угрозы?
— Не будем трогать эту тему. Время было сложное, ситуации — разные. Но всё это быстро прошло, потому что наша позиция была понятна всем. Некоторые не верили, что в отдельно взятой сфере такое возможно, но быстро привыкли, — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Меня называли Иосифом Виссарионовичем». Человек, который изменил футбол в России
Эксклюзив
«Меня называли Иосифом Виссарионовичем». Человек, который изменил футбол в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android