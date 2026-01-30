Скидки
Первый президент «Динамо» и ПФЛ объяснил, почему ездит на метро

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых объяснил, почему ездит на метро. 30 января 2026 года Толстых исполнилось 70 лет.

— Вы по-прежнему ездите на метро?
— Правильнее сказать — на общественном транспорте. Меня это не смущает, как не смущало и в период работы в футболе или олимпийском комитете. Я не особо задумываюсь, на чём ездить. Главное — быстро и удобно, чтобы не опаздывать, — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В «Динамо» на разных должностях и с перерывами Толстых работал с 1987 по 2001 год. Должность президента РФС функционер занимал с 2012 по 2015-й.

