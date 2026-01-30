Расписание матчей 23-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 30 января, матчем «Лацио» — «Дженоа» стартует 23-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 23-го тура Серии А (время — московское):
30 января, пятница:
22:45. «Лацио» — «Дженоа».
31 января, суббота:
17:00. «Пиза» — «Сассуоло»;
20:00. «Наполи» — «Фиорентина»;
22:45. «Кальяри» — «Верона».
1 февраля, воскресенье:
14:30. «Торино» — «Лечче»;
17:00. «Комо» — «Аталанта»;
20:00. «Кремонезе» — «Интер»;
22:45. «Парма» — «Ювентус».
2 февраля, понедельник:
22:45. «Удинезе» — «Рома».
3 февраля, вторник:
22:45. «Болонья» — «Милан».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 52 очка за 22 матча.