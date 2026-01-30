Скидки
Кёльн — Вольфсбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 23-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 23-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 30 января, матчем «Лацио» — «Дженоа» стартует 23-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 23-го тура Серии А (время — московское):

30 января, пятница:

22:45. «Лацио» — «Дженоа».

31 января, суббота:

17:00. «Пиза» — «Сассуоло»;
20:00. «Наполи» — «Фиорентина»;
22:45. «Кальяри» — «Верона».

1 февраля, воскресенье:

14:30. «Торино» — «Лечче»;
17:00. «Комо» — «Аталанта»;
20:00. «Кремонезе» — «Интер»;
22:45. «Парма» — «Ювентус».

2 февраля, понедельник:

22:45. «Удинезе» — «Рома».

3 февраля, вторник:

22:45. «Болонья» — «Милан».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 52 очка за 22 матча.

