Расписание матчей 23-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 30 января, матчем «Лацио» — «Дженоа» стартует 23-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 23-го тура Серии А (время — московское):

30 января, пятница:

22:45. «Лацио» — «Дженоа».

31 января, суббота:

17:00. «Пиза» — «Сассуоло»;

20:00. «Наполи» — «Фиорентина»;

22:45. «Кальяри» — «Верона».

1 февраля, воскресенье:

14:30. «Торино» — «Лечче»;

17:00. «Комо» — «Аталанта»;

20:00. «Кремонезе» — «Интер»;

22:45. «Парма» — «Ювентус».

2 февраля, понедельник:

22:45. «Удинезе» — «Рома».

3 февраля, вторник:

22:45. «Болонья» — «Милан».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 52 очка за 22 матча.