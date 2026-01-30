Экс-президент РФС Толстых: футбольная власть должна быть законной и справедливой ко всем

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых рассказал, как реагировал, когда его называли «шерифом». В РФС Толстых работал с 2012 по 2015 год.

— Как реагировали, когда вас называли «шерифом»?

— Меня ещё Иосифом Виссарионовичем Толстых называли (усмехается). Поначалу это было не совсем ожидаемо. Потом понял, что это своего рода показатель, что законность, порядок, дисциплина всех участников футбольного процесса должна присутствовать. Футбольная власть должна быть законной, справедливой по отношению ко всем участникам очень интересного футбольного мира. Сегодня футбол развивается — многое делается и РФС, и государством. Хочется пожелать, чтобы планы были в полной мере реализованы на радость многочисленным поклонникам футбола в нашей стране и укрепляли имидж российского футбола на внутренней и международной арене, — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.