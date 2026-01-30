Скидки
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Расписание матчей 22-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 30 января, матчем «Эспаньол» — «Алавес» стартует 22-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 22-го тура чемпионата Испании (время — московское):

30 января, пятница:

23:00. «Эспаньол» — «Алавес».

31 января, суббота:

16:00. «Овьедо» – «Жирона»;
18:15. «Осасуна» – «Вильярреал»;
20:30. «Леванте» – «Атлетико» Мадрид;
23:00. «Эльче» – «Барселона».

1 февраля, воскресенье:

16:00. «Реал» Мадрид – «Райо Вальекано»;
18:15. «Бетис» – «Валенсия»;
20:30. «Хетафе» – «Сельта»;
23:00. «Атлетик» Бильбао – «Реал Сосьедад».

2 февраля, понедельник:

23:00. «Мальорка» – «Севилья».

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 52 очка за 21 матч.

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
