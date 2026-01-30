Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Толстых раскрыл причины ухода из РФС на фоне лучших результатов сборных за 15 лет

Толстых раскрыл причины ухода из РФС на фоне лучших результатов сборных за 15 лет
Комментарии

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых рассказал об уходе из Российского футбольного союза в 2015 году.

«Таково было решение конференции — с небольшим перевесом в несколько голосов было принято решение о том, что мне надо покинуть пост президента РФС. Это не абсолютное большинство. Я знаю нюансы и хорошо понимаю, что произошло, но не хочу об этом говорить. Есть факт — лучшие спортивные результаты за 15 лет. Всё остальное… Да, так сложились обстоятельства. Как и у любого руководителя, имели место ошибки, но мы точно продолжали линию эволюционного развития футбола. Не всегда это может быть реализовано на определённом временном отрезке, однако убеждён, что курс был выбран правильно», — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Меня называли Иосифом Виссарионовичем». Человек, который изменил футбол в России
Эксклюзив
«Меня называли Иосифом Виссарионовичем». Человек, который изменил футбол в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android