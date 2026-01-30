Толстых раскрыл причины ухода из РФС на фоне лучших результатов сборных за 15 лет

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых рассказал об уходе из Российского футбольного союза в 2015 году.

«Таково было решение конференции — с небольшим перевесом в несколько голосов было принято решение о том, что мне надо покинуть пост президента РФС. Это не абсолютное большинство. Я знаю нюансы и хорошо понимаю, что произошло, но не хочу об этом говорить. Есть факт — лучшие спортивные результаты за 15 лет. Всё остальное… Да, так сложились обстоятельства. Как и у любого руководителя, имели место ошибки, но мы точно продолжали линию эволюционного развития футбола. Не всегда это может быть реализовано на определённом временном отрезке, однако убеждён, что курс был выбран правильно», — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.