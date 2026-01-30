Скидки
Главная Футбол Новости

Николай Толстых вспомнил, как создавалась Российская Премьер-Лига

Николай Толстых вспомнил, как создавалась Российская Премьер-Лига
Комментарии

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых вспомнил, как создавалась Мир Российская Премьер-Лига.

«По мере формирования экономической базы, появления структур и состоятельных людей, готовых содержать команды, из ПФЛ выделилась группа клубов, составивших основу будущей РФПЛ. Тогда же появились первые частные клубы и стабильные источники доходов — коммерческие права, спонсоры, партнёры. Как следствие вся клубная система трансформировалась: первый-второй дивизионы остались в ФНЛ, а высший дивизион вошёл новосозданную Премьер-Лигу. Эволюция — совершенно нормальной процесс любой сферы, в том числе футбола. Но, повторюсь, сами принципы работы были определены ещё в 1990-е», — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

