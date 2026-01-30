Скидки
Главная Футбол Новости

Толстых: когда тебя воспитывали Бесков, Яшин, как можно сфальшивить в отношении футбола?

Толстых: когда тебя воспитывали Бесков, Яшин, как можно сфальшивить в отношении футбола?
Комментарии

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых рассказал, как в нём сформировалась принципиальность в работе.

— Откуда в вас эта принципиальность?
— Воспитание родителей, наставников. Когда тебя по спортивной судьбе и жизни воспитывали Качалин, Царёв, Бесков, Якушин, Яшин, Симонян, когда у тебя Николай Петрович Старостин — член совета лиги, как можно сфальшивить в отношении футбола? Как можно принять решение не в интересах футбола, несправедливо? Если к клубу возникали вопросы при прохождении процедуры в лицензировании, я всегда обращался к Симоняну: «Никита Павлович, как поступим?» Он говорил: «Давай дадим шанс». И добавлял: «Во имя футбола». Ошибки ведь разные бывают. Одно дело — подлог документов или просьба «помочь» пройти лицензирование. А мы говорили: «Бывают разные ситуации, но вам даётся шанс и время на исправление ошибок». Не мы за них исправляли, а они берут на себя обязательства, — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

