Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альберт Риера близок к тому, чтобы возглавить «Айнтрахт» по контракту до 2028 года — Скира

Альберт Риера близок к тому, чтобы возглавить «Айнтрахт» по контракту до 2028 года — Скира
Комментарии

Испанский тренер Альберт Риера близок к назначению в немецкий «Айнтрахт» Франкфурт. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Альберт Риера находится в шаге от того, чтобы возглавить «Айнтрахт» Франкфурт в качестве нового тренера. Готов контракт до 2028 года», — написал Скира.

43-летний Альберт Риера возглавляет словенский «Целе» с 2024 года. Ранее он работал во французском «Бордо».

«Айнтрахт» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 27 очков за 19 матчей. В Лиге чемпионов «Айнтрахт» не смог выйти в плей-офф, заняв итоговое 33-е место на общем этапе.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android