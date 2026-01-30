Альберт Риера близок к тому, чтобы возглавить «Айнтрахт» по контракту до 2028 года — Скира

Испанский тренер Альберт Риера близок к назначению в немецкий «Айнтрахт» Франкфурт. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Альберт Риера находится в шаге от того, чтобы возглавить «Айнтрахт» Франкфурт в качестве нового тренера. Готов контракт до 2028 года», — написал Скира.

43-летний Альберт Риера возглавляет словенский «Целе» с 2024 года. Ранее он работал во французском «Бордо».

«Айнтрахт» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 27 очков за 19 матчей. В Лиге чемпионов «Айнтрахт» не смог выйти в плей-офф, заняв итоговое 33-е место на общем этапе.