«Эмери — читер». Денис Казанский — о волевой победе «Астон Виллы» над «Ред Булл» в ЛЕ

Телекомментатор Денис Казанский высказался о матче заключительного 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы между английской «Астон Виллой» и австрийским «Ред Булл Зальцбург», который британцы выиграли со счётом 3:2, уступая 0:2 к 63-й минуте.

«Эмери — читер. Вязал заменами и выиграл матч у мальчишек из Зальцбурга…

Но сделал, как надо было сделать — очень эффектно. «Вилла», правда, в таком матче (бессмысленном с точки зрения турнирного положения) умудрилась потерять по травме ещё и Олли Уоткинса. В Бирмингеме уже в «коридорах лежат» травмированные.

Ну а «Зальцбург» 60 минут отбегали по нотам Моцарта из «Свадьбы Фигаро». Было очень красиво. Но… «Вилла» идёт за Кубком. Только если здоровые игроки останутся», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

«Астон Вилла» набрала 21 очко в восьми матчах общего группового этапа и заняла второе место в таблице из 36 клубов, завоевав прямую путёвку в 1/8 финала Лиги Европы. «Ред Булл» с шестью очками остался 31-м и завершил своё участие в ЛЕ.