Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эмери — читер». Денис Казанский — о волевой победе «Астон Виллы» над «Ред Булл» в ЛЕ

«Эмери — читер». Денис Казанский — о волевой победе «Астон Виллы» над «Ред Булл» в ЛЕ
Комментарии

Телекомментатор Денис Казанский высказался о матче заключительного 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы между английской «Астон Виллой» и австрийским «Ред Булл Зальцбург», который британцы выиграли со счётом 3:2, уступая 0:2 к 63-й минуте.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Конате – 33'     0:2 Кунфоло Йео – 49'     1:2 Роджерс – 64'     2:2 Мингз – 76'     3:2 Джимо-Алоба – 87'    

«Эмери — читер. Вязал заменами и выиграл матч у мальчишек из Зальцбурга…

Но сделал, как надо было сделать — очень эффектно. «Вилла», правда, в таком матче (бессмысленном с точки зрения турнирного положения) умудрилась потерять по травме ещё и Олли Уоткинса. В Бирмингеме уже в «коридорах лежат» травмированные.

Ну а «Зальцбург» 60 минут отбегали по нотам Моцарта из «Свадьбы Фигаро». Было очень красиво. Но… «Вилла» идёт за Кубком. Только если здоровые игроки останутся», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

«Астон Вилла» набрала 21 очко в восьми матчах общего группового этапа и заняла второе место в таблице из 36 клубов, завоевав прямую путёвку в 1/8 финала Лиги Европы. «Ред Булл» с шестью очками остался 31-м и завершил своё участие в ЛЕ.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
Материалы по теме
«Астон Вилла» совершила камбэк и обыграла «Зальцбург» благодаря голу на 87-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android