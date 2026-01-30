Скидки
Стало известно, за сколько «Арсенал» продаст Александра Зинченко «Аяксу»

Левый защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко близок к переходу в «Аякс». Сегодня, 30 января, футболист вылетит в Амстердам, чтобы подписать контракт с нидерландским клубом. «Аякс» заплатит за Зинченко € 1,5 млн плюс бонусы, связанные с выступлениями игрока в Лиге чемпионов. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В текущем сезоне Александр Зинченко принял участие в 10 матчах, не отметившись результативными действиями. Украинец играет за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Прежде защитник выступал за «Манчестер Сити» и «Уфу».

Контракт защитника с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2026 года.

