Унаи Эмери поделился эмоциями от камбэка в матче «Астон Виллы» с «РБ Зальцбург» в ЛЕ

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы с австрийским «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:2. «Астон Вилла» проигрывала по ходу матча — 0:2.

«Джордж [Хеммингс] отыграл 45 минут, Джамал [Джимо-Алоба] и Кадан [Янг] — 30 или 20 минут. Думаю, нам нужно разработать план для них, учесть их потребности в развитии, иногда давать им шансы, как сегодня. Это был очень хороший день для этого, и, конечно, когда мы проигрывали, мы давали им шансы, и они сделали голевую передачу и гол — Кадан и Джамал. Думаю, это действительно фантастика и для клуба, и для молодых игроков, какой им предстоит пройти путь с нами. Сегодня мы показали нашим болельщикам, насколько важна академия и насколько важны для нас молодые игроки.

С одной стороны, это соревнование, и мы хотим пройти его по-своему, будучи главными действующими лицами и, конечно же, завоевав трофей, получив возможность играть и выплёскивать эмоции для наших болельщиков. И мы этого добились, потому что сегодня мы победили и, кроме того, вызвали сильные эмоции у наших болельщиков, зарядившись энергией при счёте 0:2. То, как мы отыгрались, я считаю просто фантастическим, мы поделились всем с нашими болельщиками, передали им свою энергию, а они, в свою очередь, передали нам свои чувства. Именно так мы хотим строить свою игру здесь, в этом соревновании, на «Вилла Парк», вместе с нашими болельщиками, стараясь быть максимально мотивированными на этот турнир, и сегодня был для этого фантастический день», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.