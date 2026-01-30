Скидки
Футбол

Тренер «РБ Зальцбург» Леч прокомментировал поражение от «Астон Виллы» в Лиге Европы

Главный тренер австрийского «Ред Булл Зальцбург» Томас Леч высказался о поражении в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы с английской «Астон Виллой» со счётом 2:3. «Ред Булл Зальцбург» выигрывал по ходу матча — 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Конате – 33'     0:2 Кунфоло Йео – 49'     1:2 Роджерс – 64'     2:2 Мингз – 76'     3:2 Джимо-Алоба – 87'    

«За первые 70 минут мы действительно проделали хорошую работу. Мы вели 2:0 и имели отличный шанс забить третий мяч. Но затем соперник поднялся на ноги, и стадион стал за ним стеной. Думаю, мы можем гордиться тем, как противодействовали такой команде.

У нас команда молодая, и для некоторых это была всего вторая-третья еврокубковая игра. Теперь здесь всё закончено, и мы переключим своё внимание на борьбу за два внутренних трофея. Из всего нынешнего опыта нам нужно вынести позитив и в дальнейшем на нём базироваться», — приводит слова Леча официальный сайт УЕФА.

