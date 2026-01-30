Скидки
«Оспорить невозможно». Слуцкий — о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что у клуба нет возможности оспорить решение о снятии 10 очков с команды в связи с коррупционным скандалом.

— Оспорить можно как-то?
— Это невозможно оспорить. Потому что шло долгое коррупционное расследование закрытое. И это решение чуть ли не на уровне правительства, — сказал Слуцкий в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее сообщалось, что 13 китайских клубов были лишены очков и оштрафованы, в их числе «Шанхай Шэньхуа». Команда Слуцкого, а также «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» были лишены по 10 очков в новом сезоне и оштрафованы на ¥ 1 млн (€ 120 100). Другие клубы получили меньшее наказание, в том числе чемпион Китая «Шанхай Порт» (сняты пять очков).

