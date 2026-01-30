Юрий Сёмин поздравил экс-президента РФС Толстых с 70-летним юбилеем

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поздравил экс-президента РФС Николая Толстых с 70-летним юбилеем.

«Николая Александровича надо поздравить с юбилеем. Он человек футбола, многое в нём сделал, в частности в московском «Динамо». Толстых хорошо понимает все нюансы, которые были и есть в футболе. Он сам был достаточно хорошим игроком, трудолюбивым. Таким и остаётся на сегодняшний день. Толстых и сегодня работает в футболе — в центральном совете московского «Динамо». И работает так же успешно, как и раньше. Желаем ему долго-долго работать на благо футбола. Такие люди необходимы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.