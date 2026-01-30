«Обычно такие игры заканчиваются со счётом 0:0». Ковач — о матче «Боруссии» с «Интером»

Главный тренер немецкой «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач прокомментировал поражение в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (0:2). В составе «Интера» отличились Федерико Димарко и Анди Диуф.

«Был сложный матч. Обычно такие игры заканчиваются со счётом 0:0. Когда после удара Федерико Димарко мяч залетел в ворота, игра стала другой. У нас были свои моменты, но нам надо действовать в атаке эффективнее. Иначе невозможно побеждать в равной игре. Теперь сыграем против «Байера» или «Аталанты». Обе команды очень сильны. Ни одна из них не будет рада встрече с нами», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.