Дмитрий Шнякин назвал самое яркое событие межсезонья в РПЛ

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин назвал обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду между ЦСКА и «Зенитом» самым ярким событием межсезонья в Мир РПЛ.

— Межсезонье. Самое яркое событие для тебя, что уместило в себя пока российское межсезонье?
— Ну… Для меня это Дивеев-Гонду.

— Не Баринов?
— Нет. Потому что Баринов — это всё-таки история довольно долгоиграющая. Мы с тобой (Шнякин обращается к Геничу. — Прим. «Чемпионата) ещё осенью знали об этой истории, с Димой мы общаемся и, скажем так, некоторые моменты… Есть [опять же] знакомые общие, а вот по поводу Гонду и Дивеева — это прям для меня шок, — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

