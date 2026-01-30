Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: Лига чемпионов не та, что была несколько лет назад

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче 8-го тура Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем» (2:0) и об итогах общего этапа. Команда заняла восьмое место.

«Это были настоящие американские горки для всех команд. Только посмотрите на «Будё-Глимт». Что произошло полторы недели назад? А что произошло сегодня с «Реалом»? Лига чемпионов не та, что была несколько лет назад. Здесь очень, очень сложно.

Первый тайм удался нам лучше, чем второй. После перерыва мы не реализовали много моментов, что происходит с нами часто в этом сезоне. В 1/8 финала ответный матч мы будем играть дома, я очень рад этому. Сейчас в конечном итоге мы в топ-8. Конечно, мы потеряли очки в Норвегии, потеряли против «Байера», оступились в Монако. Но мы победили на выезде «Вильярреал», выиграли в Мадриде. И в марте продолжим», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.