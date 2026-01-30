Генич предположил, кого может продать «Зенит» после приобретения Игоря Дивеева

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, какого центрального защитника может отпустить «Зенит» после перехода Игоря Дивеева. Ранее Дивеев выступал за ЦСКА, к сине-бело-голубым защитник присоединился в это трансферное окно.

— Перебор центральных защитников. Кого скидывать будут?

— Ну, я бы не сказал, что перебор…

— Ну четыре же нужно.

— Вполне можно скинуть Дркушича.

— А я думаю, Эраковича.

— Эракович очень хорош. Если бы у меня, например, был выбор между Эраковичем и Дркушичем, я бы в своей команде исключительно Эраковича оставил, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».