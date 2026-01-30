Скидки
Генич предположил, кого может продать «Зенит» после приобретения Игоря Дивеева

Генич предположил, кого может продать «Зенит» после приобретения Игоря Дивеева
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, какого центрального защитника может отпустить «Зенит» после перехода Игоря Дивеева. Ранее Дивеев выступал за ЦСКА, к сине-бело-голубым защитник присоединился в это трансферное окно.

— Перебор центральных защитников. Кого скидывать будут?
— Ну, я бы не сказал, что перебор…

— Ну четыре же нужно.
— Вполне можно скинуть Дркушича.

— А я думаю, Эраковича.
— Эракович очень хорош. Если бы у меня, например, был выбор между Эраковичем и Дркушичем, я бы в своей команде исключительно Эраковича оставил, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

