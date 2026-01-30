Рафаэль Бенитес: впервые участвовал в таком матче как тренер

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Рафаэль Бенитес высказался о матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы с итальянской «Ромой». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. За «Панатинаикос» забил Висенте Таборда, в составе «Ромы» отличился Ян Зюлковски. Итальянская команда играла в меньшинстве с 15-й минуты после удаления Джанлуки Манчини.

«Я впервые участвовал в таком матче как тренер. В матче с таким количеством проблем. Мы не досчитались многих игроков. У Тубы была температура, но он играл, Ренату Саншеш чувствовал себя не совсем хорошо. Я должен поздравить своих игроков, они очень старались», — приводит слова Бенитеса официальный сайт УЕФА.