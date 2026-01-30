Рафаэль Бенитес: впервые участвовал в таком матче как тренер
Поделиться
Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Рафаэль Бенитес высказался о матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы с итальянской «Ромой». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. За «Панатинаикос» забил Висенте Таборда, в составе «Ромы» отличился Ян Зюлковски. Итальянская команда играла в меньшинстве с 15-й минуты после удаления Джанлуки Манчини.
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Таборда – 58' 1:1 Зюлковски – 80'
Удаления: нет / Манчини – 15'
«Я впервые участвовал в таком матче как тренер. В матче с таким количеством проблем. Мы не досчитались многих игроков. У Тубы была температура, но он играл, Ренату Саншеш чувствовал себя не совсем хорошо. Я должен поздравить своих игроков, они очень старались», — приводит слова Бенитеса официальный сайт УЕФА.
Комментарии
- 30 января 2026
-
13:55
-
13:54
-
13:45
-
13:42
-
13:40
-
13:40
-
13:37
-
13:30
-
13:19
-
13:12
-
13:00
-
12:54
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
12:16
-
12:09
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:51
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:15
-
10:53
-
10:53
-
10:45
-
10:31
-
10:30
-
10:30
-
10:23
-
10:10
-
10:10
-
10:04