«После красной карточки пришлось тяжело». Гасперини — о матче «Ромы» с «Панатинаикосом»

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы с греческим «Панатинаикосом». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. За «Панатинаикос» забил Висенте Таборда, в составе «Ромы» отличился Ян Зюлковски. Итальянская команда играла в меньшинстве с 15-й минуты после удаления Джанлуки Манчини.

«Мы всегда находим ответы, с кем бы мы ни играли. Эта команда просто невероятная. После красной карточки пришлось тяжело, одними из способов сравнять счёт были стандарт или аут. Ян Зюлковски забил очень красивый гол.

Я работаю с молодыми игроками всю свою жизнь. Мне всегда выпадала возможность работать с ответственными футболистами, которые всегда вселяли в них уверенность и оказывали поддержку. Здорово, что я могу положиться на таких игроков, которые могут подбодрить в нужный момент и добавить уверенности», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.