В «Урале» представили тренерский штаб Василия Березуцкого

Пресс-служба «Урала» представила тренерский штаб возглавляющего первую команду «шмелей» Василия Березуцкого. Напомним, Березуцкий был утверждён в роли главного тренера «Урала» 11 декабря 2025 года. Прежде Василий работал в «Сабахе».

«Представляем тренерский штаб Василия Березуцкого!

— Александр Владимирович Нагорный, ассистент-главного тренера (43 года). Более 10 лет работал в структуре ФК «Краснодар», где был главным тренером второй команды. Находился в тренерском штабе Василия Березуцкого в «Сабахе».

— Дмитрий Александрович Смирнов, ассистент-главного тренера (45 лет). Экс-профессиональный футболист. Выступал за московский «Спартак» и другие клубы. Успел поработать тренером в нескольких командах, в том числе и в «Сабахе».

— Михаил Анатольевич Малявин, тренер-аналитик (35 лет). Руководил отделом аналитики и статистики ФК «Краснодар». Позже стал тренером-аналитиком «Сабаха».

— Игорь Дмитриевич Степанов, тренер по физподготовке (33 года). Работал тренером-реабилитологом в главной команде ЦСКА, а также индивидуально с профессиональными спортсменами. Например, с прыгуньей в высоту Марией Ласицкене, которая стала Олимпийской чемпионкой в 2021 году.

Отметим, что также в тренерский штаб главной команды входит несколько прежних специалистов нашего клуба. Это тренер Александр Шалагин, тренер-вратарей Андрей Шпилёв, тренер по физподготовке Константин Агапов и тренер-аналитик Михаил Гончаров», — сказано в сообщении пресс-службы «Урала», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.