Олег Кононов подвёл итоги первого зимнего сбора «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о первом зимнем сборе. Команда провела один контрольный матч с ульяновской «Волгой» (2:1).

«В первую очередь мы дали ребятам серьёзную нагрузку и именно на фоне этой нагрузки провели игру. Те задания, которые планировали на этот период, мы выполнили, даже несмотря на погоду. В целом мы удовлетворены проделанной работой.

Что касается матча, то большинство футболистов провели на поле по 60 минут. Тем, кто присоединился к нам позже или имел микроповреждения, мы дали чуть меньше игрового времени. Первая игра всегда получается больше эмоциональной. На втором сборе будем больше работать уже в тактическом направлении, а нашими соперниками станут команды Премьер-Лиги. Там постараемся более качественно отработать определённые игровые моменты», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».