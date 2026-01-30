Скидки
Главная Футбол Новости

Панатинаикос — Рома, результат матча 29 января 2026, счёт 1:1, 8-й тур Лиги Европы 2025/2026

Видеообзор матча Лиги Европы «Панатинаикос» — «Рома»
Комментарии

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Панатинаикос» (Греция) и «Рома» (Италия). Игра проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» (Афины, Греция). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Испания). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Таборда – 58'     1:1 Зюлковски – 80'    
Удаления: нет / Манчини – 15'

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый мяч в матче забил нападающий «Панатинаикоса» Висенте Таборда на 58-й минуте. На 80-й минуте защитник гостей Ян Зюлковски сравнял счёт. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. «Рома» играла в меньшинстве с 15-й минуты. Прямую красную карточку получил защитник римлян Джанлука Манчини.

После восьми туров общего этапа Лиги Европы «Рома» набрала 16 очков и заняла шестое место в турнирной таблице, что позволило команде напрямую выйти в плей-офф турнира. «Панатинаикос» заработал 12 очков и также финишировал в зоне плей-офф.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
