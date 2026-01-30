Тренер «Ромы» Гасперини: участие в стыковых матчах Лиги Европы не стало бы разочарованием

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги Европы. «Рома» заняла восьмое место в турнирной таблице общего этапа.

«Я не знаю, считаемся ли мы фаворитами. Участие в стыковых матчах не стало бы разочарованием. Мы росли и совершенствовались с каждой игрой, и игроки обрели уверенность и мотивацию. Это не было бы проблемой. На самом деле это стало бы возможностью расширить состав. Травмы, конечно, были бы проблемой, но это единственный негативный момент. Судя по тому, что я видел в команде, я бы играл больше и тренировался меньше», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.