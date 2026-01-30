Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ромы» Гасперини: участие в стыковых матчах Лиги Европы не стало бы разочарованием

Тренер «Ромы» Гасперини: участие в стыковых матчах Лиги Европы не стало бы разочарованием
Комментарии

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги Европы. «Рома» заняла восьмое место в турнирной таблице общего этапа.

«Я не знаю, считаемся ли мы фаворитами. Участие в стыковых матчах не стало бы разочарованием. Мы росли и совершенствовались с каждой игрой, и игроки обрели уверенность и мотивацию. Это не было бы проблемой. На самом деле это стало бы возможностью расширить состав. Травмы, конечно, были бы проблемой, но это единственный негативный момент. Судя по тому, что я видел в команде, я бы играл больше и тренировался меньше», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Турнирная таблица Лиги Европы
Материалы по теме
Всего один геройский выход в плей-офф за вечер. Итоги основного этапа ЛЕ. Видео
Всего один геройский выход в плей-офф за вечер. Итоги основного этапа ЛЕ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android