Защитник «Ахмата» Ндонг: Черчесов нас уничтожает нагрузками, нам очень тяжело

Защитник грозненского «Ахмата» Усман Ндонг высказался о работе на зимних учебно-тренировочных сборах под руководством главного тренера Станислава Черчесова. Он отметил высочайший уровень нагрузок, которые задаёт наставник.

«Нам очень тяжело, тренер буквально нас уничтожает нагрузками на сборе. Но мы прекрасно понимаем, что нас ждёт тяжёлая вторая часть чемпионата, нужно быть готовыми», — сказал Усман Ндонг в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Ахмат» на момент зимней паузы в сезоне занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Грозненская команда набрала 22 очка за 18 сыгранных матчей.