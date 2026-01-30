Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ахмата» Ндонг: Черчесов нас уничтожает нагрузками, нам очень тяжело

Защитник «Ахмата» Ндонг: Черчесов нас уничтожает нагрузками, нам очень тяжело
Комментарии

Защитник грозненского «Ахмата» Усман Ндонг высказался о работе на зимних учебно-тренировочных сборах под руководством главного тренера Станислава Черчесова. Он отметил высочайший уровень нагрузок, которые задаёт наставник.

«Нам очень тяжело, тренер буквально нас уничтожает нагрузками на сборе. Но мы прекрасно понимаем, что нас ждёт тяжёлая вторая часть чемпионата, нужно быть готовыми», — сказал Усман Ндонг в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Ахмат» на момент зимней паузы в сезоне занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Грозненская команда набрала 22 очка за 18 сыгранных матчей.

Материалы по теме
Радимов оценил шансы Черчесова остаться главным тренером «Ахмата» в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android