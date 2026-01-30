Скидки
Леонид Слуцкий рассказал о реакции игроков «Шанхай Шэньхуа» на новости о снятии 10 очков

Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о реакции игроков команды на новости о снятии 10 очков на фоне коррупционного скандала. Ранее сообщалось, что 13 китайских клубов были лишены очков и оштрафованы, в их числе «Шанхай Шэньхуа».

— Какая мотивация у вас оставаться сейчас? Раздумывали ли вы уйти сегодня?
— Мне… Мне позвонили просто все футболисты…

— А расскажи хронологически, когда ты об этом узнал?
— Я встал утром в четверг, телефон завален смс и звонками. Ничего не могу понять. Соответственно, прихожу в норму, куча созвонов с президентом, спортивным директором… Все футболисты отреагировали максимально по-спортивному зло. Они говорят: «Ну и *** с вами, мы всё равно сможем, мы докажем, мы попрём». То есть, скорее, на данном этапе это выступило объединяющим фактором внутри. Посмотрим, что из этого на самом деле выйдет и на что вообще можно рассчитывать, — сказал Слуцкий в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

