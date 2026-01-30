Скидки
Кирилл Гоцук рассказал о периоде карьеры в «Серик Беледиеспор»

Защитник московского «Торпедо» Кирилл Гоцук высказался о периоде карьеры в Турции. Он выступал за «Серик Беледиеспор» в первой половине сезона.

— Расскажи подробнее об этом периоде в своей карьере. Чем именно он тебе запомнился? Давай сконцентрируемся на позитивных аспектах.
— Конечно, концентрация будет только на позитиве! На первое место поставлю футбол и атмосферу в первой турецкой лиге. Плюс здесь отличные поля, хорошее восстановление — море было рядом — и качественные продукты. Ну и, конечно, замечательные люди, с которыми я познакомился и приобрёл великолепный опыт, — приводит слова Гоцука официальный сайт «Торпедо».


