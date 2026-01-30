Колосков: Николай Толстых внёс значительный вклад в развитие клубного футбола в России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о бывшем главе организации Николае Толстых, которому сегодня, 30 января, исполнилось 70 лет.

«В «Динамо» с Толстых не работал, но знаю, что он был самым первым президентом акционерного общества, он его создавал. Это первый клуб, который был по-настоящему профессиональным. Николай Александрович в какой-то степени здесь первооткрыватель.

А что касается работы в РФС, он долго возглавлял Профессиональную футбольную лигу, опять же был первым её президентом. При его участии лига прошла становление, этап развития, эффективное функционирование. Он сделал значительный вклад в развитие клубного российского футбола», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.