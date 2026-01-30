Скидки
22:45 Мск
РФС объявил, где пройдут сборы судей РПЛ и Первой лиги

РФС объявил, где пройдут сборы судей РПЛ и Первой лиги
Комментарии

Пресс-служба РФС объявила, что сборы судей Мир Российской Премьер-Лиги и Лиги Pari пройдут в Турции в феврале. Напомним, к зимней паузе лидером РПЛ является «Краснодар», в турнирной таблице Первой лиги первое место занимает «Факел».

«Сборы судей РПЛ и Первой лиги состоятся в Турции. В подготовке к весенней части сезона примут участие 108 главных арбитров и ассистентов. Сбор для судей и помощников судей Первой лиги пройдёт в Белеке с 5 по 13 февраля. На него приглашены 45 человек. Ещё один судейский УТС состоится там же с 14 по 26 февраля. В нём примут участие 63 арбитра. В списке главные судьи РПЛ и помощники, а также ряд судей Первой лиги.

В программе сборов – сдача нормативов по физической подготовке, интенсивные теоретические занятия по всем ключевым направлениям судейства, в том числе с участием приглашённых зарубежных экспертов, инструкторов УЕФА, а также работа с VAR и практика в товарищеских матчах», — сказано в сообщении пресс-службы РФС.

