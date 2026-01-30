Гуренко рассказал, какие позиции стоит усилить «Локомотиву» в зимнее трансферное окно

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко ответил на вопрос, какие позиции стоит усилить «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. Он порекомендовал клубу найти замену ушедшему опорному полузащитнику Дмитрию Баринову.

«У «Локомотива» нет проблем с атакой — там большой выбор игроков. А вот с потерей Баринова в опорной зоне будут проблемы. Надо бы подписать опытного игрока. Слышал, что Вера приехал с лишними килограммами. Посмотрим, получится ли у Лукаса заменить Баринова. Но в линию обороны следовало бы кого-то взять. Всё-таки команда много пропускает», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.