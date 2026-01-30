Скидки
Вратарь «Динамо» Лещук ответил, как «переваривает» пропущенные голы

Комментарии

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук ответил, как реагирует на пропущенные голы. Вратарь заявил, что старается не думать о них по ходу матчей, чтобы не потерять концентрацию.

— Как перевариваешь пропущенные мячи? Пропустил и забыл или подолгу анализируешь и прокручиваешь моменты?
— Во время игры не думаю об этом вообще. Если зациклиться на пропущенном голе, теряешь концентрацию, а это для вратаря самое опасное. Но сразу после гола всё равно за пару секунд прокручиваю момент в голове: что можно было сделать иначе, где ошибся, а где мяч был реально сложный, и оставалось только рискнуть и попробовать сыграть иначе.

И всё, идёшь дальше, игра продолжается. А подробный разбор уже после матча: видео, паузы, сантиметры и доли секунды. В воротах именно они решают, — написал Лещук в своем телеграм-канале.

