Источник: «Рубин» хочет купить лучшего игрока Беларуси по итогам 2025 года

Белорусский атакующий полузащитник Валерий Громыко может пополнить состав казанского «Рубина». Он нравится новому главному тренеру команды Франку Артиге. Об этом сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, Артига хотел подписать Громыко ещё когда тренировал московскую «Родину». Но тогда Валерий отказался от предложения и перешёл в «Кайрат». Однако этой зимой он покинул казахстанский клуб по окончании контракта и стал свободным агентом.

Стоит отметить, что по итогам 2025 года Громыко был признан лучшим футболистом Беларуси. Он хорошо проявлял себя в «Карайте» и национальной еоманде Беларуси. Ранее он также выступал за БАТЭ, московское «Торпедо», тульский «Арсенал» и другие команды из СНГ.