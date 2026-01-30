Скидки
Тренер «Интера» Киву высказался о победе в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Д

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» Дортмунд (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 81'     0:2 Диуф – 90+4'    

«Нам не следует оглядываться назад на то, чего мы ещё не достигли, а нужно сосредоточиться на том, чего мы добились. Это было непросто — и сегодня тоже, на этом стадионе, против этой команды и с той энергией, которую могут излучать болельщики дортмундской «Боруссии». Мы провели серьёзный, зрелый матч. Возможно, в первом тайме мы могли бы проявить больше целеустремленности и остроты в моментах, когда шли в атаку, но тем не менее, я повторяю, что мы счастливы, потому что эта команда усердно работает. За последние два месяца прогресс был показательный, и такой результат может дать огромный толчок уверенности в себе и самооценке», — приводит слова Киву официальный сайт клуба.

