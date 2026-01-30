«Бавария» сообщила о предстоящем расставании с полузащитником Леоном Горецкой

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» объявила, что 30-летний полузащитник Леон Горецка покинет клуб летом этого года. За «Баварию» Горецка играет с 2018-го.

«Леон Горецка покинет «Баварию» летом после восьми успешных лет, проведённых в клубе. До тех пор мы будем делать всё возможное, чтобы вместе завоевать ещё больше титулов!» — сказано в сообщении пресс-службы «Баварии», которое было опубликовано в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Леон провёл 28 матчей на клубном уровне и забил один гол. Действующий контракт полузащитника с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2026-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 15 млн.