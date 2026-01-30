Видеообзор матча Лиги Европы «Лудогорец» — «Ницца»

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лудогорец» (Болгария) и «Ницца» (Франция). Игра проходила на стадионе «Хювефарма Арена» (Разград, Болгария). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу команды хозяев поля.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол в матче забил Петар Станич. Полузащитник хозяев поля отличился в конце первого тайма на 42-й минуте.

По итогам восьми матчей Лиги Европы «Ницца» набрала три очка и занимает 33-е место в турнирной таблице. «Лудогорец» заработал 10 очков и располагается на 22-й строчке.

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдут 19 и 26 февраля 2026 года. Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая 2026 года.