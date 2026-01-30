Агент Худякова оценил игру вратаря «Штурма» в матче с «Бранном» в Лиге Европы

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского голкипера австрийского «Штурма» Даниила Худякова, оценил игру футболиста в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы с норвежским «Бранном» (1:0).

«Худяков, и по оценкам, и по мнению специалистов, был признан лучшим в игре с «Бранном». Он порядка пяти раз выручил команду в сложных ситуациях. Это положительный момент. Но надо понимать, что это всего лишь вторая игра после травмы. Говорить, что Даниил полноценно стал игроком стартового состава и уверенно себя чувствует, можно только после отрезка в 10-15 игр», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.