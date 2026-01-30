Скидки
Главная Футбол Новости

Президент «Динамо» Мх Гаджиев вспомнил, каким человеком был Борис Игнатьев

Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об ушедшем из жизни тренере Борисе Игнатьеве. О его смерти стало известно 27 января, ему было 85 лет.

«Совесть у Петровича всегда была на первом месте, поэтому у него не было ни врагов, ни недоброжелателей. Если мне надо было что-то у него спросить, он мог позвонить куда угодно — везде у не были друзья. Вне зависимости от постов и рангов. Игнатьев был наш человек, наш мужик, который в самых сложных ситуациях оставался собой. Когда он болел, мы часто созванивались. Он находил слова, которые показывали, что жизнь идёт вне зависимости от обстоятельств. Игнатьев всегда сохранял своё лицо, своё имя», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

