«Краснодар» анонсировал выход фильма в честь чемпионства в РПЛ

Пресс-служба «Краснодара» анонсировала выход фильма в честь победы команды Мурада Мусаева в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам прошлого сезона, сделав соответствующую запись в телеграм-канале.

Чемпионский титул сезона-2024/2025 — первый в истории кубанского клуба. Прежде чёрно-зелёные не выигрывали трофеев. «Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года. Домашний стадион «быков» — «Ozon Арена», который вмещает 33 395 зрителей.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ текущего сезона. Чёрно-зелёные набрали 40 очков по итогам 18 проведённых встреч.

