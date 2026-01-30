Скидки
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Реал», «ПСЖ», «Интер» и другие клубы узнали соперников по стыковым матчам Лиги чемпионов

Прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Стыковые матчи Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Аталанта» (Италия);
«Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия);
«Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» Мадрид (Испания);
«Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия);
«Монако» (Франция) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);
«Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл Юнайтед» (Англия);
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия);
«Бенфика» (Португалия) — «Реал» Мадрид (Испания).

Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмёркой лучших клубов общего этапа. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 27 февраля.

