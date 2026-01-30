Скидки
Видеообзор разгромной победы «Болоньи» над «Маккаби» в Лиге Европы

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) и «Болонья» (Италия). Игра проходила на стадионе «ТСЦ Арена» (Бачка-Топола, Сербия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу команды гостей.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
0 : 3
Болонья
Болонья, Италия
0:1 Роу – 35'     0:2 Орсолини – 47'     0:3 Побега – 90+4'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл Джонатан Роу. Полузащитник итальянской команды отличился в конце первого тайма на 35-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте нападающий гостей Риккардо Орсолини увеличил преимущество своей команды. В конце встречи на 90+4-й минуте хавбек Томмазо Побега сделал счёт разгромным.

По итогам восьми матчей Лиги Европы «Болонья» набрала 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Маккаби» заработал одно очко и располагается на последней, 36-й строчке.

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдут 19 и 26 февраля 2026 года. Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
